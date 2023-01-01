Максим Артамонов В Перми во время рейда по торговым точкам торговцам вручили повестки в военкомат Проверку проводили чиновники, полиция и военкомат Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Михаила Борисова

В Закамске местная администрация, полиция, военный комиссариат и миграционная служба провели совместный рейд по торговым точкам. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Кировского района Перми Михаил Борисов.

В рамках рейда чиновники проверили различные торговые точки на наличие необходимых документов. У торговцев проверяли наличие гражданства, разрешения на торговлю и трудовые договоры.

Кроме того, по словам Борисова, в ходе рейда проверялась постановка на воинский учет. Были выявлены нарушения.

«Нарушителям были выписаны повестки в военкомат и полицию для дальнейшей проверки и предоставления необходимых документов», — пояснил глава района.

После получения российского гражданства у мигрантов возникает обязанность встать на воинский учёт. Если они не встали на учёт, это считается нарушением.

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