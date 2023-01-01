Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался композитор и музыкальный критик Пётр Поспелов Поделиться Твитнуть

Пётр Поспелов / фото: тг-канал "Музыкальная академия"

27 августа скоропостижно скончался композитор и музыкальный критик Пётр Поспелов. Об этом пишут музыкальные телеграм-каналы. Подробности трагического события неизвестны.

В лучшие для современной музыкальной критики «перестроечные» годы Пётр Глебович последовательно возглавлял отделы культуры в четырех крупнейших деловых изданиях страны: «Коммерсанте», «Русском телеграфе», «Ведомостях» и «Известиях». В последние годы он работал шеф-редактором московского издательства «Композитор».

В этом году Пётр Поспелов получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа композитора» за оркестровую реконструкцию оперы «Катарина, или Дочь разбойника» Сезара Пуни для Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.

Петра Поспелова многое связывает с Пермским театром оперы и балета. По заказу театра он в соавторстве с сестрой Екатериной Поспеловой (автор либретто) написал две детские оперы – «Путешествие в страну джамблей» и «Сад осьминога». Как музыкальный критик он откликался на все важнейшие события в жизни театра.

Пётр Глебович запомнился всем знавшим его людям как остроумный, добрый, напрочь лишённый столичного снобизма человек, прекрасный друг, интереснейший собеседник. Трудно представить себе горе его семьи – жены, сыновей, сестры, мамы…

Наши глубочайшие соболезнования.

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