Алёна Бронникова Во всех школах Прикамья появятся музейные экспозиции в память о героях СВО Учреждения должны выполнить поручение минобра в 2023-2024 учебном году Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

Архив ИД «Компаньон»

В школах Пермского края в 2023-2024 году будут организованы экспозиции и музейные уголки памяти, посвящённые военнослужащим участникам СВО. Соответствующее поручение опубликовано в докладе министра образования региона Раисы Кассиной в докладе «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования».

В рамках увековечивания памяти участников СВО в школах уже установлены более 60 табличек и мемориальных досок, тематические стенды для проведения классного часа и более 140 парт в 40 муниципальных округах в рамках проекта «Парта героя». Отмечается, что за партами могут сидеть активисты, отличники и победители соревнований.

«Задача на 2023-2024 учебный год — создание экспозиций, посвящённых памяти героев-выпускников, музейные уголки памяти, проведение мероприятий в память о героях», — сообщается в докладе.

В текущем году в школах был открыт 341 музей, 95 из которых — военно-исторические.

Учащиеся общеобразовательных организаций, колледжей и техникумов участвуют в гуманитарных акциях и оказывают поддержку военнослужащим и членам их семей. Так, школьники изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, шьют одежду для участников СВО, высылают им открытки и письма. Студенты-волонтёры помогают в колл-центрах, оказывают психологическую помощь, шьют маскировочные сети, толстовки, балаклавы и спальные мешки для военнослужащих.





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