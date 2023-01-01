В Кировском районе Перми появилось новое спортивное и детское пространство Поделиться Твитнуть

фото: Единая Россия

В Перми, в микрорайоне Судозаводском, у Веслянского переулка при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» открылось новое общественное пространство – спортивная и детская площадки. В спортивной части расположены площадка для игр в стритбол, уличные тренажёры и воркаут-зона. Для удобства занимающихся над тренажёрами установлен навес, который сможет защитить от плохой погоды. В детской части ребята найдут разнообразные увлекательные локации для дружных и весёлых игр.

Главным объектом площадки стал большой игровой «Корабль» для детей младшего возраста: именно он является олицетворением микрорайонов Судозаводский и Водники. Реализация проекта стала возможна при поддержке координатора партпроекта «Единой России» «Городская среда» в Пермском крае и инициативе председателя ТОС «Судозаводский» Татьяны Гинзбург, представившей инициативный проект на конкурсный отбор в администрацию Перми. Большой вклад в появление нового доступного пространства внесли также ГК «Ингрупп», оказав содействие в софинансировании проекта.

Поздравить жителей микрорайона с появлением новой площадки приехали координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» в Пермском крае, глава администрации Кировского района Михаил Борисов, депутат от фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края Ирек Хазиев, депутат от фракции «Единая Россия» в Пермской городской думе Наталья Рослякова, член Общественной палаты Пермского края и исполнительный директор ФРПБ «Парма» Михаил Дмитриев и руководитель ГК «Ингрупп» Алексей Перевозчиков. Каждый из них отметил важность и значимость появления подобных мест для спорта и отдыха.

На открытии площадки выступили воспитанники спортивной школы «Киокушинкай» города Перми под руководством тренера-преподавателя Станислава Михайлова. Также здесь прошёл мастер-класс по стритболу с участием главного тренера команды «Парма-ДЮБР», чемпиона России в баскетболе 3х3 в категории U18, серебряного призёра спартакиады сильнейших в баскетболе 3х3, чемпиона Лиги Белова, ассоциации студенческого баскетбола 5х5 Юрия Пашкова и двух игроков юношеского состава Пармы.

После мастер-класса для закамских баскетболистов устроили небольшой турнир. Новую площадку испытали любительские команды «Закамск рулит» и «Крым». К ним присоединись игроки юношеского состава Пармы. После накалённой и динамичной игры выявили команду победителей, которую наградили мячом БК «Парма» прошлого сезона, отмеченного автографами игроков клуба. Каждой команде баскетболистов Ирек Хазиев подарил также по новому мячу. После завершения стритбольного турнира всем спортсменам представители партии «Единая Россия» вручили призы. Помимо спортивных состязаний для взрослых, на площадке была организована развлекательная зона для малышей.

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