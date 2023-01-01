В начале сентября в Пермский край может вернуться жаркая погода В первой декаде возможно повышение температуры воздуха до +25 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С наступлением сентября в Пермский край может вернуться тёплая погода. В первой декаде месяца прогнозируется повышение температуры воздуха до +25 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог.и.я».

«Вопрос в продолжительности тепла. Высотный гребень с Украины пойдёт на восток, но уже на подходе к Пермскому краю он начнёт разрушаться. Если никакой регенерации с ним не произойдёт, то волна тепла будет короткой», — пояснили синоптики.

Что касается последних дней августа, то они будут прохладными (дневному прогреву будет мешать плотная облачность) и дождливыми, особенно на юге региона. В понедельник будет не выше +10…+15 градусов, в остальные дни воздух прогреется до +13…+18 градусов. По предварительному прогнозу, в выходные дождей станет меньше и ещё потеплеет на 1-2 градуса.

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