Оборот общественного питания в Пермском крае за год вырос на 11% На 3,7% увеличился оборот розничной торговли в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Прикамье за январь-июль 2023 года сложился в сумме 401,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,7% к АППГ.

В макроструктуре оборота доли непродовольственных и продовольственных товаров составили соответственно 50,3 и 49,7%.

На 97,7% оборот розничной торговли края за семь месяцев года формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.

Что касается общественного питания, то его оборот в Пермском крае за январь-июль сложился в сумме 20,9 млрд руб., что на 11% выше уровня прошлого года (в сопоставимых ценах).

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 августа составил 40,3 млрд руб.





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