Андрей Стрельцов «Звезда-2005» проиграла лидеру чемпионата Подопечные Елены Сусловой уступили ЦСКА на своём поле Поделиться Твитнуть

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках 18-го тура Суперлиги встретился в Перми с ЦСКА. Исход матча на шестой минуте решил точный удар в исполнении Габриэль Онгене. В итоге — поражение «Звезды-2005» со счётом 0:1.

Эта неудача отодвинула пермскую команду с четвёртого на пятое место в турнирной таблице.

Следующая игра в первенстве состоится для «Звезды-2005» 2 сентября в Ростове. Пермская команда выступит против клуба «Ростов».

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