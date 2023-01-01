Андрей Стрельцов «Молот» не смог одержать победу в домашнем турнире Пермская ледовая дружина проиграла все три матча на родном льду Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 27 августа, завершился хоккейный предсезонный турнир «Кубок Прикамья». Хоккеисты «Молота» в своём заключительном поединке сыграли с челябинским «Челметом». Счёт встречи 3-1 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе хозяев забил Тимур Ахунов.

Таким образом, подопечные Сергея Бердникова заняли в турнире последнее место, так и не одержав ни одной победы.

Сразу три команды в турнире- «Зауралье», «Рубин» и «Челмет» — набрали по четыре очка. Кубок достался курагнцам благодаря лучшей разнице шайб.

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