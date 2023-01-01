Максим Артамонов Региональный фонд развития промышленности в статусе и.о. возглавила Алёна Хомылева Ранее она работала начальником отдела в краевом минпромторге Поделиться Твитнуть

С 21 августа исполняющим обязанности руководителя Регионального фонда развития промышленности Пермского края стала Алёна Хомылева. Эти данные следуют из сервиса kartoteka.ru.

Алёна Хомылева сменила на этом посту Александра Семынина. Одновременно она стала и.о. директора «Венчурного фонда Пермского края».

Оба фонда располагаются по ул. Куйбышева, 10.

До назначения Алёна Хомылева занимала пост начальника отдела промышленности в Министерстве промышленности и торговли Пермского края.

«Региональный фонд развития промышленности Пермского края» основан в июле 2016 года, чтобы содействовать реализации промышленной политики. В рамках своей деятельности Фонд выдаёт займы, предоставляет финансовую и иную поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности.

Со дня его создания фонд возглавлял Марат Гакашев, который в начале этого года трудоустроился заместителем директора федерального фонда развития промышленности. Место Гакашева в Пермском крае занял Александр Семынин.

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