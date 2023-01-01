В Перми гала-шоу на эспланаде с выступлением группы «Ленинград» посетили 120 тыс. человек Концерт завершил фестиваль «Город встреч» Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми перед Театром-Театром 26 августа состоялся концерт в рамках фестиваля «Город встреч». Гала-шоу на эспланаде под названием «Ночь города» началось с выступления победителей проекта «ПроЯвись». На сцене перед пемяками выступили артисты Пермского театра оперы и балета, группы «Давинчи», рэпера Loc-Dog, DJ Smash.

Хэдлайнерами концерта стали Лев Лещенко и группа «Ленинград».

Сначала всех гостей праздника со сцены поздравили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и новый мэр Перми Эдуард Соснин.

После этого на сцену вышел DJ Smash. Он спел гимн, который написал в честь 300-летия города.

Иван Петров

Лев Лещенко специально для закрытия фестиваля «Город встреч» исполнил песню «До свиданья, наш ласковый мишка».

Иван Петров

В это время над сценой действительно появился специальный гость — медведь, символ Перми.

Иван Петров

Фестиваль «Город встреч» завершило выступление группы «Ленинград». В финале она исполнила самые популярные песни, в том числе с ненормативной лексикой

Иван Петров

Концерт завершится к полуночи, а ровно в полночь состоялось световое шоу на Каме. С набережной зрители увидели старт подсвеченных воздушных шаров и парад разноцветных яхт, тоже с подсветкой.

По данным организаторов, всего фестиваль «Город встреч» посетили более 370 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.