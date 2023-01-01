Алёна Бронникова
В Перми ушла из жизни бывший директор школы № 44 Нина Викторина
Она возглавляла школу с 1995 до 2014 год
В Перми 25 августа скончалась бывший директор школы № 44 Нина Викторина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на официальную страницу сообщества учебного учреждения.
Сообщается, что педагог возглавляла школу с 1995 по 2014 год. Это время называют периодом расцвета и демократии в учреждении. Её коллеги и ученики отмечают её силу характера, профессионализм, чуткость и красоту души.
«Сегодня школа скорбит вместе с родными Нины Александровны. Но печаль эта светлая, нежная, такая же, как память о Нине Александровне, Человеке и Учителе с большой буквы», — говорится в публикации группы школы ВКонтакте.
Нина Викторина является обладателем Ордена княгини Ольги, руководителем высшей категории. Её имя занесено в Книгу Почёта работников образования Пермского края.
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