Алёна Бронникова В Перми ушла из жизни бывший директор школы № 44 Нина Викторина Она возглавляла школу с 1995 до 2014 год Поделиться Твитнуть

Группа "МАОУ «СОШ № 44» г. Перми" на сайте "ВКонтакте"

В Перми 25 августа скончалась бывший директор школы № 44 Нина Викторина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на официальную страницу сообщества учебного учреждения.

Сообщается, что педагог возглавляла школу с 1995 по 2014 год. Это время называют периодом расцвета и демократии в учреждении. Её коллеги и ученики отмечают её силу характера, профессионализм, чуткость и красоту души.

«Сегодня школа скорбит вместе с родными Нины Александровны. Но печаль эта светлая, нежная, такая же, как память о Нине Александровне, Человеке и Учителе с большой буквы», — говорится в публикации группы школы ВКонтакте.

Нина Викторина является обладателем Ордена княгини Ольги, руководителем высшей категории. Её имя занесено в Книгу Почёта работников образования Пермского края.





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