Андрей Стрельцов «Парма» проиграла в своём первом товарищеском матче Пермский клуб без легионеров крупно уступил ЦСКА Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ПБК ЦСКА", сайт "ВКонтакте"

Баскетбольная команда Пермского края начала подготовку к новому сезону. Свой первый поединок подопечные Евгения Пашутина провели в столице против армейцев. И если ЦСКА выступал боевым составом, то пермяки играли только российскими баскетболистами. Итог встречи закономерен: ЦСКА победил со счётом 110-71.

Лучшим снайпером в составе гостей стал Александр Платунов, набравший 15 очков. В воскресенье команды проведут повторный тренировочный спарринг.





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