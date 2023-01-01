Андрей Стрельцов «Кама» неудачно стартовала в волейбольном турнире в Костроме Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Костроме проходит волейбольный турнир памяти Старченко Г.П. Среди его участников и пермская «Кама». В своём первом поединке подопечные Владимира Викулова встретилась со столичными студентами. Общий итог встречи 3:0 в пользу МГТУ.

26 августа «Кама» сыграет с ВК «Текстильщик», а 27 августа проведут встречу с хозяевами площадки клубом «Волжанин».​

Напомним, что о ранее пермские волейболисты принимали участие в Турнире в Ярославле, где заняли третье место.

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