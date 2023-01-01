На пожаре в пятиэтажном доме в Березниках погибли люди Здание официально было расселено Поделиться Твитнуть

В пятницу, 25 августа, в Березниках в расселенном пятиэтажном доме на ул. Ленина произошёл пожар. По информации регионального управления МЧС, на третьем этаже здания загорелся мусор. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Несмотря на то, что дом расселён, в нём находились люди, они погибли.

Прокуратура Березников начала проверку по факту пожара и гибели людей. По информации надзорного органа, огонь вспыхнул в доме №26, а причиной послужило неосторожное обращение с огнём.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка работе администрации города по расселению аварийного дома и ограничению доступа в пустующие помещения.

Доследственную проверку по данному факту начали в СУ СК России по Пермскому краю.

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