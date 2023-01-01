Реальная зарплата в Пермском крае выросла за год почти на 13% Больше всего зарабатывают в сфере информации и связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная зарплата за июнь 2023 года составила 63,7 тыс. руб. Это на 16% больше, чем было год назад. Реальная зарплата в июне по сравнению с АППГ увеличилась на 12,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

Среднемесячная зарплата в регионе за январь-июнь 2023 года поднялась до 56,9 тыс. руб. При сравнении с соответствующим периодом 2022 года это больше на 14,1%, а реальная заработная плата за период увеличилась на 8,4%.

В ведомстве отметили, что продолжает сохраняться значительная дифференциация зарплаты по видам экономической деятельности.

Так, средний сотрудник в области информации и связи заработал в первый летний месяц 94 тыс. руб., а работник общепита — только 36 тыс. руб.

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