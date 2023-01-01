Максим Артамонов В Перми на публичных слушаниях обсудят изменения в правила землепользования и застройки Материалы проекта будут доступны с 25 августа по 1 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

С 28 по 30 августа в Перми состоятся публичные слушания, посвящённые проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники предлагают рассмотреть изменения, которые касаются установления территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), и подзоны (Ц-2) в 11 этажей в отношении земельного участка, расположенного по улице Окулова в Ленинском районе.

Кроме того, изменения касаются дополнения перечня территориальных зон и подзон, установленных на карте градостроительного зонирования Перми, определённого в ст.52 Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), подзоной (Ц-2) в 11 этажей; дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) (ст.52.1 ПЗЗ).

Публичные слушания состоятся 28 августа в 18:00 по адресам:

— улица Александра Щербакова, 24, администрация Орджоникидзевского района;

— улица Уральская, 36, администрация Мотовилихинского района;

— улица Мира, 15, администрация Индустриального района.





29 августа в 18:00 по адресам:

— улица Борчанинова, 8, общественный центр «Совет» Ленинского района;

— улица Транспортная, 2, администрация посёлка Новые Ляды;

— улица Ленина, 85, администрация Дзержинского района.





30 августа в 18:00 по адресам:

— улица Сибирская, 58, администрация Свердловского района;

— улица Кировоградская, 33, администрация Кировского района.





Всем материалы проекта будут доступны для пермяков с 25 августа по 1 сентября в районных администрациях, общественном центре «Совет», а также на официальном сайте мэрии.





Предложения и замечания по проекту принимаются с 25 августа по 1 сентября.





Публичные слушания — одна из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения. Как правило, на публичных слушаниях до горожан просто доводится информация о каком-либо градостроительном решении или изменениях. Жители высказывают свои замечания и предложения. Согласно Градостроительному кодексу РФ, проведение публичных слушаний — это обязательная процедура, однако больше формальная, и она не влияет на содержание принимаемых муниципальных правовых актов.





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