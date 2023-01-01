Максим Артамонов Суд обязал банк исполнить заявку пермяка по досрочному погашению ипотеки С банка также взысканы проценты, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы Поделиться Твитнуть

Банк ВТБ

Пермский краевой суд поддержал решение нижестоящей судебной инстанции, которая обязала банк ВТБ исполнить заявку пермяка на досрочное погашения ипотечного кредита. В пользу заявителя также взысканы проценты, компенсация морального вреда, штраф и судебные расходы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как следует из материалов дела, в мае 2021 года мужчина заключил с банком ипотечный кредитный договор на покупку квартиры, но в октябре 2022 года решил её продать в связи с переездом в другой город. Но поскольку квартира находилась в обременении банка, то нужно было сначала погасить перед ним обязательство.

Той же осенью, 4 ноября, истец заключил с покупателем квартиры предварительный договор купли-продажи квартиры, а тот в качестве предварительной оплаты перевёл 5 млн 645 тыс. руб. на ипотечный мастер-счёт в банке для досрочного погашения кредитного договора.

После этого обременение с квартиры должно было быть снято, и прежний владелец мог заключить с новым основной договор купли-продажи.

В связи с этим через три дня продавец подал заявку на полное досрочное погашение ипотеки, которую банк должен был исполнить на следующий день, 7 ноября, и списать денежные средства. На тот момент на его счету находилось 5 733 500,14 руб.

Однако банк не списал деньги, не исполнил обязанность произвести расчёт суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским кредитом. Также банк не предоставил информацию об этом. В связи с этим пермяк обратился с иском в суд. Он потребовал признать действия ВТБ незаконными, взыскать с банка проценты, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

В ходе судебного заседания факты, изложенные в иске, подтвердились. В итоге Дзержинский районный суд обязал банк исполнить заявку на принятие от пермяка досрочного погашения кредита по договору в сумме доступных на счёте на 7 ноября 2022 года денежных средств — 5 733 500,14 руб., произвести перерасчёт процентов с учётом досрочного погашения кредита и предоставить его истцу.

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда согласилась с этим решением.

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