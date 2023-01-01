В Чусовом в парке «Ермак» началось строительство лодочной станции Также возводится помещение для проката инвентаря Поделиться Твитнуть

В Чусовом продолжается реконструкция Парка культуры и отдыха «Ермак», победившая в конкурсе минстроя РФ. Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, этот проект является частью нацпроекта «Жильё и городская среда» и направлен на благоустройство общественных пространств в малых городах и исторических поселениях.

К настоящему времени подрядная организация завершает обустройство прогулочной зоны вокруг пруда. Также строятся модульные здания лодочной станции, административного павильона и тёплого помещения у катка для проката коньков. В планах также обустроить тропиночную сеть в лесной части парка, поставить мост через городской пруд, создать площадку для выгула собак, установить уличное освещение и видеонаблюдение.

В дальнейшем планируется построить скалодром, верёвочный парк, зону для занятия йогой, детские и спортивные площадки, а также памптрек.

В администрации Чусовского округа отмечают, что парк используется жителями для прогулок и отдыха круглый год. Это любимое место как для взрослых, так и для детей, поэтому важно создать на объекте безопасные условия для проведения досуга.

В результате конкурса минстроя РФ уже были реализованы проекты, такие как «Набережная стихий» в Краснокамске, «Заводская набережная» в Добрянке, «Кунгур. Город мастеров» в Кунгуре, «Мост времени» в Александровске, «Междуречье» в Чердыни и «Усолье Строгановское» в Березниках.

Общая стоимость первого этапа проекта составляет 88 млн руб., из которых 85 млн руб. — федеральное финансирование. В администрации округа отмечают, что парк является популярным местом отдыха жителей, и важно создать безопасные условия для проведения досуга.

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