Пермяк заплатит 2 млн рублей штрафа за попытку дать взятку сотруднику ФСБ Сама взятка в 200 тысяч рублей уже изъята в пользу государства Поделиться Твитнуть

В Пермском крае вынесен приговор ранее судимому и официально неработающему 44-летнему местному жителю, который обвинялся по ст. УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере». Мужчина был признан виновным и приговорён к уголовному штрафу в размере 2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В суде было установлено, что осуждённый пытался передать сотруднику УФСБ взятку в 200 тыс. руб. Так он хотел прекратить доследственную проверку в отношении его супруги-индивидуального предпринимателя. Женщина проходит подозреваемой по делу о мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жильё и городская среда». Взяткодатель был задержан с поличным.

Суд, кроме наложения штрафа, постановил конфисковать вещественное доказательство преступления — 39 билетов Банка России номинальной стоимостью 5 тыс. руб. и 5 купюр номиналом в 1 тыс. руб. Данное решение приставами уже исполнено, денежные средства будут обращены в доход государства.





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