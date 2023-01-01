Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Виталий Антипов Его похоронят в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Лысьвенского городского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Лысьвы Виталий Антипов. Об этом сообщается на официальной странице Лысьвенского городского округа.

Местные власти сообщили, что похороны состоятся 26 августа. Прощание пройдёт в Лысьвенском культурно-деловом центре. Как и когда погиб Виталий Антипов, не уточняется. Администрация муниципалитета принесла соболезнования родным и близким.

Напомним, на этой неделе стало известно сразу о нескольких погибших участниках спецоперации из Пермского края: 28-летнем мобилизованном Константине Меньщикове из п. Майский, Анатолии Авдееве из Частинского муниципального округа, артиллеристе Александре Мошеве из Верещагино, Дмитрии Секлецове из Ординского муниципального округа, Василии Новосёлове из Октябрьского городского округа.

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