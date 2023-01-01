Максим Артамонов В Красных казармах построят новый детский сад Учреждение дошкольного образования разместят на месте снесённых аварийных домов Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) рассмотрели вопрос включения участка на территории бывшей воинской части Красных казарм в зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Ранее мэрия Перми направила в комиссию ПЗЗ соответствующие предложения.

Городские власти предложили зарезервировать участки под двухэтажными домами с жёлтыми фасадами № 17, 18 и 19 на ул. Красные казармы. Все эти здания находятся на территории бывшей воинской части и признаны аварийными. При этом два дома, № 18 и 19, уже расселены, а № 17 ещё нет.

Во время обсуждения на заседании комиссии выяснилось, что все три участка предлагается объединить в один и сформировать территорию для строительства нового детского сада. Общая площадь этих участков составляет 9,2 тыс. кв. м.

По данным начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой, которая выступила на заседании комиссии, пока лишь один участок не переведён из федеральной собственности (Минобороны РФ) в муниципальную. После того как процедура будет завершена, эти дома снесут.

В итоге комиссия поддержала предложение городских властей. Проект будет отправлен на публичные слушания.

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