«Т Плюс» провела замену 2 км теплосетей в Чайковском Поделиться Твитнуть

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Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершают подготовку к отопительному сезону 2023-2024. В ходе межсезонных работ энергокомпания выполнила замену 2 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Эти меры позволят надежно обеспечить подачу теплоресуросов в дома горожан будущей зимой.

Например, близится к завершению замена участка тепловых сетей на ул. Вокзальная. Здесь уже смонтировано 224 метра трубопровода диметром 325 мм, ведется восстановление дорожного полотна. Смонтирована труба с современным покрытием из пенополиуретана с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Это обеспечит надежную подачу отопления и горячего водоснабжения для жителей микрорайона Основной.

Также в рамках исполнения концессии «Т Плюс» проводит замену теплосетей на улицах Советская и в микрорайоне Азина. Здесь завершаются работы по ремонту магистральных трубопроводов. Общий метраж замененных коммуникаций — 2 км. Также до старта отопительного сезона будет выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования на насосных станциях, насосных станций и павильонов.

В ходе межотопительного периода энергетики «Т Плюс» выполнили профилактику 242 км теплопроводов в Чайковском, и посёлках Прикамский и Марковский. Будет проверено оборудование ТЭЦ и котельных. Эти меры позволят стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

Напомним, в начале 2023 года Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заключили концессионное соглашение с администрацией Чайковского городского округа. Документ действует до 31 декабря 2040 года. По соглашению, энергокомпания планирует провести замену 21 километра тепловых сетей и построит современную газовую котельную в посёлке Прикамский.

Также ПАО «Т Плюс» дополнительно вложит в развитие чайковской тепловой инфраструктуры свыше 900 млн рублей после перехода в ценовую зону теплоснабжения. Большая часть средств будет направлена на модернизацию тепловых сетей.





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