Алёна Бронникова Парламент Прикамья поддержал проект о выплатах для бакалавров, обучающихся по целевым договорам Цель поддержки – укомплектование больниц специалистами по реабилитации пациентов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект, согласно которому студенты сузов и вузов, заключившие с министерством здравоохранения Пермского края договоры о целевом обучении, начнут получать стипендии. Как уточнила на заседании парламента глава ведомства Анастасия Крутень, мера поддержки направлена на укомплектование краевых госучреждений здравоохранения медицинскими логопедами и специалистами по физической реабилитации.

«Проект разработан с целью возможности заключения договоров о целевом обучении и предоставления мер поддержки граждан, поступивших на обучение либо обучающихся по программам бакалавриата, в частности, со студентами ПГГПУ, для укомплектования учреждений здравоохранения немедицинскими работниками, а именно логопедами и специалистами по физической реабилитации, для организации работы реабилитационных отделений», - уточнила министр.

Ранее стало известно, что губернатор внёс на рассмотрение депутатов Заксобрания Пермского края законопроект, предусматривающий выплату стипендий студентам, обучающимся на бакалавриате в образовательных учреждениях по целевым договорам. Размер денежной поддержки будет равен размеру стипендии обучающихся «целевиков» по программам специалитета: 6400 руб. — первый семестр, 11 200 руб. — второй семестр.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.