Алёна Бронникова Заболеваемость жителей Прикамья по итогам прошлого года выросла на 3% На первом месте оказались болезни органов дыхания Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае в 2022 году был отмечен прирост общей заболеваемости к предыдущему периоду на 3%, однако по отношению к «доковидному» 2019 году показатель снизился на 4%. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на пленарном заседании краевого парламента 24 августа.

Количество заболеваний в 2022 году составило 4,4 млн случаев, что на 141,8 тыс. больше, чем в 2021. При этом в 2019 году было зарегистрировано 4,6 млн случаев.

«Первое место в структуре заболеваемости занимали болезни органов дыхания, на втором месте — болезни системы кровообращения и на третьем месте — болезни костно-мышечной системы. Следует подчеркнуть, что болезни кровообращения, органов дыхания и злокачественного образования вносят огромный вклад в смертность населения. Здесь важна своевременность раннего выявления хронических патологий», — добавила глава ведомства.

Показатели смертности детей и подростков также выросли за прошлый год. Так, дети до 14 лет болели на 1,8% чаще, зарегистрировано (более 13 тыс. чел.), заболеваемость подростков 15-17 лет выросла на 1,2% (более 6 тыс. чел.). Показатели заболеваемости новорождённых снизились на 1,8%. Больше всего болезней зафиксировано в области органов дыхания — 57,4% у детей до 14 лет и 35,7% у подростков 15-17 лет, а также болезни перинатального периода у новорождённых — 88,3%.





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