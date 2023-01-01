В Перми сегодня утром сгорел двухэтажный дом Пламя едва не перекинулось на соседние строения Поделиться Твитнуть

фото: Пермь с огоньком

Утром 24 августа в Перми на ул. Смольной сгорел двухэтажный жилой дом. Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании спасатели получили в 7 часов 29 минут. Площадь пожара превысила 220 кв. м.

Существовала угроза перехода огня на соседний дом, расположенный в пяти метрах, однако благодаря действиям подразделений МЧС распространение пламени не допущено.

В настоящее время пожар локализован, тушение продолжается.

Погибших и пострадавших нет. Все жильцы успели покинуть здание ещё до прибытия пожарных.





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