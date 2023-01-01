Максим Артамонов Прожиточный минимум в Прикамье хотят поднять до 14 тысяч рублей Такую величину краевые власти предложили установить на 2024 год Поделиться Твитнуть

Краевые власти предложили поднять в регионе величину прожиточного минимума в 2024 году. Его могут увеличить на 809 руб. Если решение будет принято, то прожиточный минимум в Прикамье составит 14 034 руб. Для трудоспособного населения эта сумма будет составлять 15 297 руб., для пенсионеров — 12 069 руб., а для детей — 13 948 руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минсоц.

В этом прожиточный минимум находится на уровне 13 225 руб. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 руб., для детей — 13 146 руб., для пенсионеров — 11 374 руб.

Размер суммы, которую составляет прожиточный минимум в России, учитывается при определении права на получение мер соцподдержки.

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