Алёна Бронникова В небольших населённых пунктах Прикамья могут появиться модульные дома культуры Депутаты попросили краевой минкульт проработать пилотный проект к следующему году Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта министра культуры Пермского края

В населённых пунктах Пермского края с численностью до 400 чел. могут построить модульные дома культуры. Проект по возведению таких объектов на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания региона 23 августа представила министр культуры Алла Платонова.

Общая площадь одного здания, согласно указанным данным, составляет 79,5 кв. м. В нём разместятся зал на 35 посадочных мест, кабинет, два санузла, техническое помещение и холл. Потребность в строительстве ДК выразили 36 населённых пунктов с населением от 107 (с. В. Мошево в Соликамском ГО) до 400 чел. (пос. Сейва в Гайнском МО).

Депутаты в ходе обсуждения поддержали идею, отметив преимущества модульных зданий в части стоимости, отсутствия необходимости получения положительного заключения госэкспертизы, так как здание не является капитальным строением. А также возможности перевозить эти конструкции на случай, если в населённом пункте исчезнет необходимость в таком клубе по причине сокращения числа местных жителей. Они попросили министра уточнить сроки реализации проекта.

Как рассказала Алла Платонова, средства в бюджете уже распределены на ближайшие годы. Кроме того, в условиях инфляции цены растут, и на данный момент стоимость возведения и полного оснащения модульного объекта может составить порядка 50 млн руб. Поэтому вопрос пока находится в стадии проработки, и говорить о нём можно будет не раньше 2026 года.

Так, например, необходимо уточнить информацию о неиспользуемых в деревнях объектах инфраструктуры, таких как школы и детские сады, которые находятся в нормативном состоянии. В таких зданиях, возможно, будет дешевле провести ремонт и приспособить его под нужды ДК, чем устанавливать новые объекты.

Депутат Заксобрания Вагаршак Сарксян заверил, что цена возведения модульного здания значительно ниже, а в ходе проведения торгов она уменьшится ещё в 1,5-2 раза, и попросил главу ведомства ускорить процесс. Председатель комитета Елена Зырянова поддержала его и попросила проработать вопрос до конца года. В частности, определить пропорции финансирования проекта и выделить средства из бюджета на реализацию пилотного проекта в 10 населённых пунктах.

«Как пилотный проект мы должны это увидеть в следующем году. И мы готовы в этом принимать активное участие в плане финансирования. Будем всячески поддерживать и помогать в реализации данного проекта», — добавила она.

Министр культуры пообещала продолжить работу над вопросом строительства сельских клубов в населённых пунктах с численностью до 400 чел.

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