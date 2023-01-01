На трассе Пермь-Екатеринбург в автоаварии погибла беременная женщина Ещё трое взрослых и ребёнок ранены Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 23 августа, около 12 час. 30 мин. на автодороге Пермь-Екатеринбург произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо ранены. Об этом сообщили в краевом управлении полиции.

Как пояснили в ведомстве, водитель автомобиля ВАЗ-2112 1991 г.р. на 100 км трассы опасно сблизился и столкнулся с едущей впереди машиной «Нива Шеврале», отчего её отбросило на полосу встречного движения, прямо под колёса КАМАЗа.

В результате ДТП женщина-пассажир автомобиля ВАЗ погибла на месте. Четыре человека — пассажир ВАЗа, водитель и два пассажира «Нива Шеврале», в том числе ребенок 2021 года рождения, доставлены в больницу с различными травмами.

СМИ пишут, что погибшая была беременна.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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