Максим Артамонов В Суксуне фирма продавала минеральную воду под чужим товарным знаком Пермские анимонопольщики выписали компании штраф Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермском УФАС завершено рассмотрение антимонопольного дела, возбуждённого по жалобе ЗАО «Водная компания «Старый источник» (Минеральные Воды) на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО «Суксунские минеральные воды». Организация производила и продавала продукцию под чужим товарным знаком. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как выяснилось, ЗАО «ВК «Старый источник» производит минеральную воду «Славяновская» и обладает исключительным правом на этот товарный знак. Кроме того, компания — правообладатель наименования места происхождения этого товара, расположенного в Железноводске (Ставропольский край).

Однако в розничных торговых павильонах Перми и края на этикетке минеральной воды «Славяновская» изготовителем было указано ООО «Суксунские минеральные воды», а место розлива товара — артезианская скважина в Суксуне. Сама этикетка минеральной воды до степени смешения была похожа на товарный знак ЗАО «ВК «Старый источник». В связи с этим представители компании обратились в Пермское УФАС.

В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что ООО «Суксунские минеральные воды», незаконно использовав для этикетки на упаковке минеральной воды обозначение, сходное до степени смешения с чужим товарным знаком, получило преимущества предпринимательской деятельности, сэкономив на разработке и продвижении собственного товарного знака.

Такие действия являются недобросовестной конкуренцией, пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС Евгений Чернобровкин.

В ходе рассмотрения дела представители компании «Суксунские минеральные воды» сообщили, что уничтожили контрафактную продукцию и прекратили продажу воды под чужим товарным знаком. Однако за нарушение закона о защите конкуренции фирма всё же должна будет выплатить оборотный штраф, который рассчитывается от выручки организации за год.

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