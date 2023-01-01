В администрации Краснокамска полицейские провели выемку документов
Поделиться
Твитнуть
В администрации Краснокамского городского округа прошла выемка документов. Об этом сообщает газета «Наш город – Краснокамск», ссылаясь на официальную информацию правоохранительных органов.
Издание уточняет, что мероприятие 22 августа провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.
В краснокамской мэрии информацию пока не прокомментировали.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть