В администрации Краснокамска полицейские провели выемку документов Поделиться Твитнуть

фото: газета «Наш город – Краснокамск»

В администрации Краснокамского городского округа прошла выемка документов. Об этом сообщает газета «Наш город – Краснокамск», ссылаясь на официальную информацию правоохранительных органов.

Издание уточняет, что мероприятие 22 августа провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России.

В краснокамской мэрии информацию пока не прокомментировали.

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