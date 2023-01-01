В бюджет Пермского края с начала года поступило 134 млрд рублей Это 63,7% от годового плана доходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин Прикамья опубликовал основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 августа 2023 года. За семь месяцев в казну поступило 134,2 млрд руб. Это 63,7% от годового плана доходов.

В том числе по налогу на прибыль организаций собрано 53 млрд руб. (74,6% от годового плана), по налогу на доходы физических лиц — 24,7 млрд руб. (55,2%).

Поступило акцизов на 8 млрд, налога на совокупный доход — 7 млрд руб., налога на имущество — 13,2 млрд руб.

Безвозмездные поступления сложились в сумме 21,6 млрд руб.

Расходы бюджета Прикамья с января по июль 2023 года составили 125,9 млрд руб., это 49,2% от плана на год.

Профицит бюджета региона — 8,2 млрд руб.

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