В Перми открылся новый магазин известного детского бренда одежды Он расположен на четвёртом этаже второй очереди ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "Семья"

В пермском ТРК «Семья» заработал новый магазин российского детского бренда одежды Choupette (Шупет). Бренд был основан в 2007 году и входит в топ-3 российских производителей детской одежды по количеству магазинов. Choupette выпускает fashion одежду премиум-качества для детей до 12 лет.

Магазин расположен на четвёртом этаже второй очереди ТРК. Площадь — 77,6 кв. м.

Как отметили в ТРК, открытие магазина Choupette — часть проекта торгово-развлекательного комплекса по развитию зоны детской одежды и услуг.

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