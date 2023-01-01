В Пермском крае количество жителей-банкротов выросло на 48% Число корпоративных банкротств уменьшилось Поделиться Твитнуть

За первое полугодие 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 2929 сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 48,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (с января по июнь 2022-го банкротами были признаны 1975 чел.). Информация опубликована на ЕФРСБ.

Кроме того, за тот же период на 56,8% выросло количество сообщений МФЦ о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан: 127 против 81.

При этом, по данным Федресурса, количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств сократилось с 48 в первом полугодии 2022 года до 40 в январе-июне 2023 года (-16,7%).

В целом по РФ в первом полугодии 2023 года количество корпоративных банкротств упало на 40%, количество судебных банкротств граждан выросло на 34,3%, а число сообщении о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан увеличилось в 1,8 раза.

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