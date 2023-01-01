В Перми на улице Ленина заработала новая поликлиника К ней будут прикреплены 32 тысячи жителей Ленинского района Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми открылась новая поликлиника по ул. Ленина, 16. Объект здравоохранения построен в рамках адресной инвестпрограммы Пермского края и является новым филиалом Городской клинической поликлиники Перми. Учреждение рассчитано на посещение до 400 пациентов в смену. К нему прикреплены 32 тыс. жителей Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, отметив, что это самая большая поликлиника в Прикамье. Общая площадь здания — 7,9 тыс. кв. м.

В новой поликлинике разместятся дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики, круглосуточный травмпункт.

Напомним, первый подрядчик, строивший поликлинику (ООО «Спецстрой»), планировал закончить все работы на объекте летом 2022 года, однако строители не успели выполнить условия контракта, из-за чего он был расторгнут. Завершением работ занималась дочерняя структура Корпорации развития Пермского края (КРПК) — ООО «Дом.59».

Поликлиника на ул. Ленина стала седьмым объектом здравоохранения в Пермском крае, который был открыт в этом году. Запланировано открыть ещё семь, в том числе краевую инфекционную больницу.

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