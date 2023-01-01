Алёна Бронникова На озеленение территории Пермского аэропорта планируется потратить почти 6,7 млн рублей В эту сумму входят работы по высадке деревьев и кустарников Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

АО «Международный аэропорт «Пермь» проводит конкурс на озеленение привокзальной площади. Согласно данным сайта госзакупок, заявки принимаются до 29 августа.

Максимальная цена контракта составляет 6 681 277 руб. В информационной карте указаны два места рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Обь в Новосибирской области и аэропорт Большое Савино в Перми. Победителя определят по итогам рассмотрения вторых частей заявок 4 сентября.

В перечень работ входит высадка 17 шт. лиственницы сибирской и 1 тыс. кустарников горной сосны Пумилио в нескольких цветниках. Кроме того, условия контракта включает в себя работы по разбрасыванию сухих органических удобрений и улучшению почвы.

Начало работ — с даты подписания договора, окончание — не позднее 30 календарных дней. Срок выполнения является критерием оценки участника.

Эскизный проект к документации, сайт ЕИС Закупки





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