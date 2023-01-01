В Перми в центре поддержки семей участников СВО пройдёт расширенный приём Он состоится 24 августа Поделиться Твитнуть

Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО в Доме офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) анонсировал очередной расширенный приём для контрактников и добровольцев, родных и близких мобилизованных, Он состоится в четверг, 24 августа, с 15.00 до 18.00.

Консультации проведут специалисты минтербеза, военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, военного госпиталя, судебные приставы.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что Единый центр заработал ещё 17 ноября и обычные приёмы проводит два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Также при центре работает пункт сбора гуманитарных грузов и писем для прикамцев, находящихся в зоне СВО.

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