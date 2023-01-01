В Пермском крае остановлены поиски пропавшей пять дней назад 17-летней девушки
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В Пермском крае остановлены поиски 17-летней жительницы Александровска Пермского края. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Волонтёры написали, что пропавшая найдена живой и попросили снять репосты, поблагодарив всех за сотрудничество.
Ранее сообщалось, что девушка ушла из дома 17 августа и с тех пор её местонахождения неизвестно.
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