Алёна Бронникова Пермские депутаты предлагают задействовать землю под снесёнными аварийными домами для ИЖС После доработки законопроект будет направлен в Госдуму Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Парламент Прикамья в порядке законодательной инициативы направит в Госдуму проект о внесении изменений в федеральный закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в части изменения условий предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Подробнее об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры 22 августа рассказал депутат Илья Шулькин.

Он отметил, что проект позволит улучшить механизм вовлечения в оборот земельных участков под аварийными многоквартирными домами (МКД). Так, в данный момент, одно из условий финансовой поддержки Фондом – использование этих площадок для размещения объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, МКД или парков. А использовать их под ИЖС закон разрешает только в малых населённых пунктах с численностью населения менее 30 тыс. чел.

«Законопроектом предлагается изменить условия для предоставления и использования земельных участков, на которых располагались аварийные МКД, для целей ИЖС без учёта критериев по численности населения пункта», - сообщил Илья Шулькин.

Сложность реализации территорий под снесённым ветхим жильём состоит в том, что структура и параметры инженерных коммуникаций под домами не позволяют возводить МКД и социальные объекты без значительных бюджетных затрат. Кроме того, привлечь инвесторов в небольшие поселения для КРТ трудно в силу низкого экономического эффекта. Ещё одной проблемой является расположение многих аварийных домов в санитарно-защитной зоне старых промышленных предприятий, из-за чего участки могут быть использованы только для производственных целей. Проект прошёл рассмотрение в Совете законодателей РФ и получил одобрение комитета Совета федерации по региональной политике, остальные структуры аппаратов Госдумы и СФ ФС предложили его доработать.

По итогам рассмотрения, члены комитета парламента Пермского края по развитию инфраструктуры поддержали решение принять данный законопроект постановления в первом чтении 24 августа на пленарном заседании. Ко второму чтению в сентябре авторы должны будут учесть все замечания.

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