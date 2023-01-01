В Перми 1 сентября запретят продажу алкогольной продукции Поделиться Твитнуть

В День знаний, 1 сентября, на территории Прикамья, в том числе в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Запрет установлен постановлением правительства региона № 755-п от 2011 года.

В пресс-службе пермской мэрии напоминают, что нарушение ограничений будет наказываться административным штрафом: для должностных лиц — 20-40 тыс. руб., для юридических лиц — 100-300 тыс. руб.

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