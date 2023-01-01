Максим Артамонов В новом учебном году в Перми будут работать 100 школ До конца года на развитие материально-технической базы школ направят более 5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Перми в начале учебного года откроют свои двери 100 школ города, 78 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования. В школу пойдут 16 тыс. первоклассников. Такие данные на пленарке Пермской городской думы озвучила и.о. заместителя главы Перми Юлия Овсянникова.

По её словам, все эти объекты будут приняты к началу учебного года.

В своём докладе чиновница пояснила, что все объекты соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. В образовательных учреждениях есть охрана, администрации школ заключили договоры с Росгвардией, а учреждения оборудованы системами видеонаблюдения.

В 2023 году на развитие и совершенствование материально-технической базы школ города будет направлено около 5 млрд из бюджетов разных уровней, которые направлены на закупку оборудования, совершенствование спортивной инфраструктуры и создание новых учебных мест.

«Всеми школами, помимо этого, самостоятельно проведены работы по ремонту в рамках своей финансово-хозяйственной деятельности. Из бюджетов школ на подготовку к новому учебному году направлено более 55 млн руб. Это безопасность, антитеррористические мероприятия, соблюдение требований санитарного законодательства, оборудование пищеблоков и другие направления расходов», — отметила чиновника.

В этом году чиновники обещают достроить новый корпус школы дизайна «Точка» в Мотовилихинском районе на 1050 мест и новый корпус гимназии № 33 в м/р Островский на 825 мест.

Из презентации Юлии Овсянниковой

Кроме того, планируется закончить реконструкцию здания для размещения Пермской кадетской школы № 1 по ул. Целинной, 15 и ввести в эксплуатацию здание Лицея № 10 по ул. Серебристой, 8 на 1626 мест.

Из презентации Юлии Овсянниковой

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