В Пермском крае пятые сутки ищут пропавшую без вести 17-летнюю девушку Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Регион 59» объявил поиск 17-летней жительницы Александровска Пермского края Софьи Москвичёвой. Как сказано в размещенной в соцсетях ориентировке, она ушла из дома по ул. Северной 17 августа, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Волонтёры призывают жителей распространить информацию о пропавшей школьнице.

Приметы Софьи: рост 170 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы русые, концы волос окрашены в рыжий цвет. В день пропажи на девушке были джинсовые шорты, чёрная футболка с белой надписью, чёрные кроссовки. С собой у неё был рюкзак.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать в полицию по номерам 02, 102, или волонтёрам по тел. 8-912-880-41-60.

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