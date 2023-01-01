Максим Артамонов Пермяки застряли в Бурятии, где поток реки повредил железную дорогу Восстановление железнодорожного полотна может занять почти неделю Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Республики Бурятия

В Бурятии группа туристов из Перми стала заложником бушующей непогоды. На участке Байкало-Амурской магистрали бурный поток речки Холодной в 40 км от Северобайкальска прорвал дамбу. Сейчас там размыло дорогу и насыпь. В связи с этим власти республики ввели режим ЧС. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на своих коллег в Бурятии.

Непогода привела к разрушению дамбы и прекращению автомобильного и железнодорожного сообщения на БАМе.

По словам хозяйки местного гостевого дома Марины Бурлаковой, у неё остановились первостроители БАМа из Перми. В 1970-е годы они строили в этом районе тоннели, а этим летом приехали посмотреть, как выглядит сейчас Новый Уоян.

«И вот буквально через полчаса после того, как эти люди проехали по железной дороге, посмотрев на места своей юности, неподалёку от Северобайкальска прорвало дамбу. Конечно, всем им скидки. Мы понимаем ситуацию», — пояснила хозяйка дома.

Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, протяжённость повреждённого железнодорожного полотна составляет 200 м, повреждено 10 опор контактной сети. Сейчас продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, по восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Ориентировочно аварийно-восстановительные работы завершатся 26 августа, то есть почти через неделю.

Поезда, которые едут на восток, доходят только до Северобайкальска. Пассажиры вынуждены оставаться в этом городе, потому что единственная дорога, которая идёт из города, оказалась также перекрыта из-за повышения уровня воды в реке Кунерма.

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