Максим Артамонов
С начала года в Пермском крае было возбуждено 39 дел о нарушении закона о рекламе
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За шесть месяцев этого года в УФАС по Пермскому краю поступило 124 заявления о нарушении законодательства о рекламе и 12 — о недобросовестной конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Всего с начала года было возбуждено 39 дел о нарушении закона о рекламе. При этом 16 из них — по итогам рассмотрения обращений, а 23 — по инициативе Пермского УФАС.
После рассмотрения обращений с жалобами на недобросовестную конкуренцию по всем заявлениям признаки нарушения не установлены.
Общая сумма штрафов, которые были наложены за нарушение законодательства о рекламе, составила почти 3 млн руб. При этом в бюджет поступило более 1,5 млн руб.
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