За неделю ещё пять человек в Пермском крае заболели клещевым энцефалитом Всего с начала сезона зарегистрировано 45 заболевших КВЭ Поделиться Твитнуть

Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, с начала сезона и по 21 августа по поводу присасывания клещей в медицинские организации Пермского края обратилось 14 185 человек, из них 2 627 детей.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Пермском МО — 2066 человек, в Добрянском ГО — 822, в Краснокамском ГО — 768.

В 7,2 тыс. случаев присасывание произошло при посещении индивидуальных садов, в 3,5 тыс. — при посещении леса, в 2,9 тыс. — на придомовой территории частного сектора.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 39,5% паразитов были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (Болезнь Лайма), в 3,2% моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,3% клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), в 1,1% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека.

С начала сезона в крае зарегистрировано 120 случаев болезни Лайма (5 — у детей) и 45 случаев заболевания клещевым энцефалитом (3 — у детей). По итогам прошлой недели врачи сообщали о 40 заболевших КВЭ.

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