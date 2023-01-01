В Пермском крае педофила осудили на 17 лет колонии Он изнасиловал девочек 9 и 12 лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье вынесен приговор в отношении 26-летнего жителя, которого признали виновным в совершении эпизодов по статье 131 УК РФ — Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Осуждённый проведёт 17 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, летом 2021 года мужчина, применяя физическую силу, трижды изнасиловал 12-летнюю девочку, когда оставался с ней наедине. Тем же летом он под обманным предлогом увез на мопеде девятилетнюю девочку в лес и также изнасиловал её.

О преступлениях стало известно после того, как одна из потерпевших рассказала обо всём матери.

В итоге суд приговорил его мужчину к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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