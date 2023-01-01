В проекте «Ведём себя культурно» в Перми выступили лучшие российские экстрим-спортсмены и пианист Денис Мацуев Мероприятие привлекло внимание 30 тысяч посетителей Поделиться Твитнуть

На городской эспланаде у Театра-Театра в Перми прошло двухдневное мероприятие под названием «Ведём себя культурно». В рамках проекта соревновались лучшие экстрим-спортсмены страны, демонстрируя свои навыки на трюковых самокатах и велосипедах. На мероприятии также выступили известный пианист Денис Мацуев и юный музыкант Лев Бакиров.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, мероприятие привлекло внимание 30 тыс. посетителей, а ещё 290 тыс. человек следили за трансляцией онлайн.

Проект «Ведём себя культурно» был организован в рамках летнего фестиваля «Город встреч», ставшего одним из главных событий в честь 300-летия столицы Прикамья. Организаторы подчеркивают, что мероприятие призвано подтвердить статус Перми как города с прогрессивной молодежью и высоким уровнем музыкального искусства.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что проект «Ведём себя культурно» вновь сделал городскую эспланаду местом притяжения для жителей и площадкой для творческих экспериментов. Весной здесь собрались молодые люди из разных уголков страны на Студвесну. Затем пришла пора концертов звезд, а весьма заметным и успешным событием стал фестиваль «Город встреч», объединяющий всех возрастов и интересов. На этот раз на сцене нашего города были представлены лучшие экстрим-спортсмены страны и известные пианисты — Денис Мацуев и наш юный земляк Лев Бакиров. «Где еще в один вечер могут встретиться классическая музыка и экстремальный спорт? Конечно, в Перми, потому что у нас все реально!», — подчеркнул губернатор.

В результате соревнований победителями стали Влад Даниловский, Артем Пенкрат, Богдан Озерной, Семен Караванных, Денис Зюзин, Ирек Ризаев, Джамиль Ахметзянов, Анар Алиев и Никита Фоминов, которые получили кубки и подарки.

Как отметил Народный артист России Денис Мацуев, мероприятие подтвердило, что спорт и музыка вполне могут сочетаться, особенно при аккуратной организации и профессиональном подходе.

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