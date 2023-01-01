В Перми из-за утечек на сетях без воды остались 4 тысячи жителей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ЕДДС Перми проинформировала жителей об аварийном отключении воды в Закамске и на ул. Свиязева в Перми. Причина — утечки на подземных сетях.

В Кировском районе, кроме жилых домов по адресам: ул. Шишкина, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14а, 17, 19, 21, 23; ул. Кировоградская, 71, 71/1, 73, 73а, 75; ул. Липатова, 3; ул. Закамская, 41, 41а, 41/1, 41/2; ул. Маршала Рыбалко, 40, 40а, 42, без воды остались Центр помощи детям без родителей (ул. Шишкина, 14), д/сад «Глобус» (ул. Шишкина, 16), школа «Диалог» (ул. Шишкина, 15 и 18) и городская детская поликлиника № 4 (ул. Маршала Рыбалко, 44).

Также без воды остался дом в Индустриальном районе по ул. Свиязева, 38.

Всего отключения произошли у 4 тыс. жителей.

Ранее "Новогор-Прикамье" сообщил, что из-за аварии без воды остались два десятка домов в Свердловском районе Перми, а в ряде микрорайонов возможно пониженное давление и перебои в водоснабжении.

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