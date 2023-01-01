Алёна Бронникова Застройщик ЖК «Медовый» подал заявление о заключении договора КРТ в Мотовилихе Решение будет принято через 30 дней Поделиться Твитнуть

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Компания ООО «Специализированный застройщик «Летний сад», входящая в структуру АО «СПК», подала заявление на заключение договора комплексного развития территории (КРТ) в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщает пресс-служба краевого минимущества, речь идёт о земельном участке по ул. Старцева, 1б, площадью 1,8 га.

СЗ «Летний сад» является правообладателем участка. О планах по КРТ, ограниченной улицами Уинской, Макаренко и Старцева, компания заявляла ещё в начале года. Сейчас на рассматриваемом участке находится неиспользуемое здание автостоянки.

На данный момент власти Перми формируют техзадание с учётом мнения общественников и экологического сообщества. Минимущества Прикамья готовит проект соглашения со всеми уточнениями.

«Заявление уже рассматривается экспертами министерства, проект договора проходит процедуру согласования. По истечении 30 дней будет принято решение о заключении договора о КРТ по инициативе правообладателя с учётом согласования отраслевых органов исполнительной власти и администрации Перми», — добавили в ведомстве.

Напомним, в начале марта застройщик представил концепцию КРТ. По словам директора по развитию и подготовке строительства АО «СПК» Станислава Маховера, здесь будет построен современный жилой комплекс с общественным пространством для жителей всего микрорайона. Проектом предусмотрены жилые дома переменной этажности с прогулочными зонами вдоль комплекса и объектами социальной инфраструктуры: встроенным детским садом на 100 мест и детской игровой площадкой. Созданные объекты будут безвозмездно переданы органам местного самоуправления.

По данным минимущества, компания планирует благоустроить прилегающую территорию долины реки Ива. В частности, проложить инженерные сети ливневой канализации, озеленить участок, построить тротуары, установить освещение в сторону ул. Юрша и обустроить саму долину реки.

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