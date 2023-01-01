Алёна Бронникова За семь месяцев с земельных должников взыскано 23 млн рублей в бюджет Перми Общая сумма долгов за 2023 год составила 53,6 млн руб. Поделиться Твитнуть

В бюджет Перми за первые семь месяцев 2023 года поступило 23 млн руб. земельных долгов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По данным ведомства, эта сумма составляет 44% от общей суммы задолженности. С января по июль департамент земельных отношений направил 482 претензионных письма в целом на 53,6 млн руб. долга.

Кроме того, совместно с краевым Управлением федеральной службы судебных приставов ведётся работа по погашению не только текущих долгов, но и за прошлые годы. В счёт погашения задолженности прошлых лет на 15 августа текущего года в бюджет Перми поступило около 10 млн руб. Уточняется, что многие неплательщики погашают задолженность за аренду земельных участков в досудебном порядке благодаря претензионной работе.

«Отдельная работа по снижению задолженности ведётся на заседании рабочих групп с представителями должников, городских властей и службы судебных приставов. В частности, после одного из таких заседаний должник вернул в городскую казну более 2 млн руб.» — добавляет мэрия.





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