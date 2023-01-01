Из-за коммунальной аварии в Перми без воды остались два десятка домов Поделиться Твитнуть

Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщила о проведении с 10 час. 21 августа аварийно-восстановительных работ на водоводе по адресу ул. Маршрутная, 1 в Свердловском районе Перми. Потребители, запитанные от этой сети, временно отключены от водоснабжения.

Как заявили в компании, работы по устранению аварии начнутся после согласования земляных раскопок.

Без воды сейчас дома № 109а, 109б, 111 по ул. Куйбышева, а также по адресам: ул. Маршрутная 10, 10а, 10б, 10/1, 10/2, 13, 14, 14а, 14в, 14ж, 14д, 14/2, 14/4, 17, 18, 19, 21, 23.

Кроме того, возможно пониженное давление и перебои водоснабжения вплоть до полного отсутствия в части Индустриального района от ул. Стахановской до ул. Свиязева и от ул. Мира до ул. Самолетной; а также в микрорайонах Андроново, Крохалева, Октябрьский и Краснова.

Компания «НОВОГОР» просит пермяков с пониманием отнестись к ситуации и приносит извинения за неудобства. Заявку на подвоз воды можно оставить по тел. 210-06-80.





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